Incidente stradale fra due camion, Litoranea chiusa a Sabaudia

Litoranea chiusa tra Sacramento e Sant'Andrea, nel territorio di Sabaudia, per collisione tra due camion. Uno dei tir coinvolti si è ribaltato ed è finito fuori strada.



È stato necessario intervento di una gru che sta lavorando alla rimozione del mezzo pesante. In corso i rilievi della polizia locale di Sabaudia, mentre i due conducenti - feriti in modo lieve - sono stati soccorsi da personale dell'Ares 118. La circolazione viene dirottata sulla Pontina. La riapertura è prevista in serata. © RIPRODUZIONE RISERVATA