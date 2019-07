Incidente stradale, carambola d'auto sull'Appia: diversi feriti, uno è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale sull'Appia, al confine tra Latina e Pontinia, all'altezza della migliara 47. In una carambola d'auto - almeno tre i veicoli coinvolti - ci sono stati diversi feriti, uno dei quali in gravi condizioni. In corso l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari dell'Ares 118, intervenuta anche l'eliambulanza che è atterrata in un campo nei pressi della strada.Il traffico, molto intenso in direzione sud, verso il mare, sta subendo forti rallentamenti.