Incidente stradale ad Aprilia, ferito gravemente un motociclista

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato ad Aprilia, in via Donato Bardi, nei pressi di via Carroceto.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente, sono intervenuti i soccorritori dell'Ares 118 e dalla centrale è stato deciso di inviare l'eliambulanza per trasferire il ferito nell'ospedale più idoneo.

Ultimo aggiornamento: 12:02

