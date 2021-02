Prende un'istrice e si schianta contro un albero, giovane grave in ospedale

Prende con le ruote un'istrice mentre attraversa la strada, e si schianta contro un albero. È successo questa notte intorno alle 4 sulla Via Nettunense, all'incrocio con Via della meccanica ad Aprilia. Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato immediatamente in ospedale, dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco di Aprilia - in gravissime condizioni - dalla Lancia Y a bordo della quale viaggiava, e soccorso dal 118. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

