Incidente stradale alle porte di Latina: nove feriti, tre sono gravi

di Giovanni Del Giaccio

Grave incidente stradale tra Latina e Cisterna con due auto coinvolte e novepersone rimaste ferite, tre delle quali in modo grave.



Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Prato Cesarino e via Piano Rosso fra una Punto e una jeep. Gli occupanti della prima auto, un uomo, due donne e due ragazzine, hanno avuto le conseguenze più serie. Quelli della Cherokee, invece, un uomo, una donna e due ragazzini, non hanno riportato ferite serie.



In rianimazione al "Santa Maria Goretti" di Latina c'è il conducente della Punto, in sala operatoria una donna, mentre una ragazzina di 12 anni sarà trasferita al "Bambino Gesù" di Roma. Gli altri feriti non versano in gravi condizioni.



Scattato il piano di macro emergenza dell'Ares 118 mentre i rilievi sono affidati alla Polizia stradale di Aprilia.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA