Incidente stradale alle porte di Latina: nove feriti, due sono gravi

Grave incidente stradale tra Latina e Cisterna con due auto coinvolte e nove persone rimaste ferite, due delle quali in modo grave.



Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Prato Cesarino e via Piano Rosso fra una Punto e una jeep.



Scattato il piano di maxi emergenza dell'Ares 118 mentre sono in corso i rilievi della Polizia stradale di Aprilia.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34



