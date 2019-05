Incidente stradale al Circeo, un ferito grave trasferito in eliambulanza a Latina

Un incidente stradale si è verificato a San Felice Circeo e una persona è rimasta gravemente ferita, al punto che i sanitari dell'Ares 118 hanno deciso di far intervenire l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina in codice rosso.



Lo scontro tra una Fiat Punto e una Lancia Y è avvenuto all'altezza del semaforo tra via Molella e via Monte Circeo e ad avere la peggio è stato il conducente della prima auto, un uomo di circa 60 anni, mentre l'altro è in stato di shock ma non in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione uno degli uomini che erano al volante dei mezzi non avrebbe rispettato il semaforo.



Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA