Incidente stradale ad Aprilia, un morto e due feriti gravi

di Giovanni Del Giaccio e Raffaella Patricelli

Un morto e due feriti gravi in un incidente stradale che si è verificato questa sera ad Aprilia, in via Fossignano. Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118 per la vittima, un ragazzo di 19 anni rimasto incastrato fra le lamiere, mentre i due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia". Le loro condizioni sono definite molto serie, sono in "codice rosso", il più grave.Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri del reparto territoriale. Lo scontro, a quanto sembra un frontale, è avvenuto tra un'Audi e una Dacia. Nell'impatto una delle auto è finita fuori strada, in un campo (foto sotto) Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica.