Incidente stradale a Spigno Saturnia, morta una donna di 46 anni

Una donna di Esperia (Frosinone) di 46 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Spigno Saturnia, nel sud della provincia di Latina. Nel sinistro sono state coinvolte tre automobili e ci sono anche due feriti che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.



Immediato l'intervento dei sanitari dell'Ares 118, ma per la signora non c'è stato nulla da fare. La donna era alla guida di una Citroen C1 che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata - all'altezza dello svincolo di Minturno della superstrada Formia Cassino - con una Audi A4 e una Tiguan.



La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Le auto, probabilmente, si sono scontrate per una mancata precedenza Ultimo aggiornamento: 21:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA