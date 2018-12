Incidente stradale a Sezze, uomo muore durante il trasferimento in ospedale a Latina

Ultimo aggiornamento: 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella serata in via Fiume, tra il territorio di Sezze e Sermoneta, poco prima degli Archi di San Lidano . Sull’episodio sono ancora in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia stradale di Aprilia, intervenuti dopo che automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme.Lo scontro frontale è avvenuto tra la Punto condotta dalla vittima e una Saab sulla quale si trovavano due persone rimaste ferite, anche se per fortuna in modo non grave.Le condizioni dell’uomo, invece, sono parse subito molto serie, tanto che l’equipaggio dell’ambulanza dell’Ares 118 ha chiesto l’intervento del medico. I sanitari hanno “stabilizzato” il ferito e si sono diretti all’ospedale “Santa Maria Goretti” dove, però, l’uomo purtroppo è spirato. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi della Polstrada. Della vittima - età apparente fra i 55 e i 60 anni - non si conosce ancora l’identità.