Incidente stradale a Sezze, morto un uomo investito in zona Anfiteatro

Mercoledì 1 Settembre 2021, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 09:02

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera, 31 agosto, a Sezze, nella zona dell'Anfiteatro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo è stato investito da una microcar che stava lasciando il parcheggio. Il giovane alla guida si è fermato e ha immediatamente dato l'allarme, ma quando sono arrivati i soccorritori dell'Ares 118 per l'uomo - 72 anni -non c'era già più nulla da fare.

La dinamica è al vaglio dei militari della stazione di Sezze. Sotto shock il giovane investitore. Appena tre giorni fa si era verificato un altro sinistro mortale, su via Roccagorga