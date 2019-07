Incidente stradale a Sabaudia, ragazzi travolti mentre erano in bici: un morto e un ferito

Un ragazzo è morto e uno è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Pontina, nel territorio di Sabaudia, all'altezza della Migliara 53. I due giovani - di origine straniera - erano in bicicletta e stavano probabilmente andando al lavoro nei campi quando sono stati travolti da un'auto.



Vani i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118 per uno dei giovani, mentre l'altro è stato portato in ospedale a Terracina in codice "rosso", il più grave, anche se non sembra essere in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA