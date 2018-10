Incidente stradale a Itri: muore un uomo, la moglie in gravi condizioni

Un uomo di 67 anni è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Itri, nel sud della provincia di Latina. Il sinistro si è verificato sull'Appia, poco dopo la stazione ferroviaria, e le cause sono al vaglio dei Carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso.



Moglie e marito, soccorsi dai sanitari dell'Ares 118, sono stati trasportati all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.