Incidente tra 3 auto a borgo San Michele, due persone in ospedale

Questa mattina un incidente stradale che ha visto coinvolte 3 auto si è verificato in Strada Capograssa, a borgo San Michele. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Latina, una Nissan Navara guidata da un uomo di mezza età si è scontrata poco dopo la rotonda del borgo con una Citroen C3 con a bordo un uomo e una donna: nella carambola dei mezzi è stata colpita anche una terza vettura, una Fiat Panda che trasportava due operai.

Ad avere la peggio le due persone sulla Citroen, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidati ai sanitari del 118, i quali li hanno trasportati entrambi in ospedale con diverse ferite.

Praticamente illeso, invece, l'uomo alla guida della Nissan, al pari dei due operai sulla Panda, colpita in maniera molto più lieve.

E mentre i militari dell'Arma si sono occupati di effettuare i rilievi, due pattuglie della polizia locale hanno chiuso la strada al traffico per circa un'ora.