Incidente a Sezze: ubriaco alla guida si schianta contro un'auto per sfuggire ai controlli

Poteva sicuramente finire peggio la vicenda che, nel primo pomeriggio, ha visto coinvolto un 58enne di Sezze denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza e violazione delle misure restrittive previste dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio sull'emergenza Coronavirus.

L’uomo, residente allo scalo, si era messo alla guida della sua vettura, in stato di alterazione psicofisica e, procedendo zigzag, aveva raggiunto Via Piagge Marine, stazionando proprio davanti una volante della Polizia Municipale. Alla vista degli agenti, probabilmente preso dal panico per il timore di esser sanzionato, il 58enne ha perso il controllo dell’automobile, andandosi a schiantare contro una vettura parcheggiata in Via Piagge Marine, a pochi passi dal comando della Polizia Locale. Raggiunto dagli agenti, l’uomo è stato dirottato presso il Punto di Primo Intervento per accertamenti in merito al suo stato di salute. Oltre alla denuncia per guida in stato d’ebrezza e circolazione senza giustificato motivo, ai danni del 58enne è stato disposto il sequestro dell’automobile e la sospensione della patente di guida.

Vedi anche >> Guidava nonostante la patente revocata 10 anni fa, sfugge all'alt: inseguito e denunciato



© RIPRODUZIONE RISERVATA