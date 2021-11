E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la via Appia, all'altezza del km 79, nel territorio di Pontinia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto ma la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione stradale è deviata sulla strada Migliara.