Sabaudia, incidente sulla Pontina: morta una donna di 60 anni

Un gravissimo incidente si è verificato questo pomeriggio sulla Pontina, al km 88,800, nel territorio di Sabaudia. Due mezzi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Terracina, sono entrati in collissione all’altezza del bivio di via dei Braccianti, in località Cerasella. Una delle due vetture è finita nel fosso che costeggia la strada e il suo conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai Vigili del fuoco, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Ad avere la peggio però la donna alla guida dell'altra auto che ha riportato ferite molto gravi.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla ma purtroppo la sessantenne di Sabaudia non ce l'ha fatta. Oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sul posto per i rilievi c'è la Polizia Stradale.