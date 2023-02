Aprilia, incidente sulla Nettunense: quattro feriti. Strada chiusa al traffico

Brutto incidente questa sera sulla Nettunense all'altezza di Aprilia. Lo scontro si è verificato nei pressi dell'incrocio con via della Chimica. Tre le auto coinvolte e quattro persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 San Paolo della Croce che hanno soccorso sul posto i feriti. Per due persone è stato necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Si sta occupando dei rilievi la polizia locale di Aprilia. Pesanti disagi al traffico. La strada è attualmente chiusa nel tratto interessato dall'incidente.