Monopattino contro un'auto, incidente in viale Petrarca

Martedì 6 Luglio 2021, 13:21

Un monopattino è finito sotto un'auto, è accaduto oggi a Latina in viale Petrarca intorno alle 11. L'incidente si è verificato all'incrocio tra viale Petrarca e via Tasso. Il monopattino arrivava da viale Petrarca mentre un'auto stava attraversando il viale e l'uomo che era alla guida del veicolo a due ruote non è riuscito ad evitarla. «E' sbucato all'improvviso, non l'abbiamo proprio visto» hanno raccontato l'uomo e la donna che erano a bordo della Fiat 500 X. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia locale per i rilievi. L'uomo ferito è stato trasportato al Goretti.