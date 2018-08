Incidente nella notte a Cisterna, in fuga gli investitori

di Claudia Paoletti

Incidente frontale nella notte a Cisterna. Lo schianto è avvenuto sulla via provinciale per Latina, all’altezza della rotonda di via Ninfina, località borgo Flora. Era da poco passata la mezzanotte quando una Fiat Punto, che viaggiava in direzione Latina, con a bordo una coppia di coniugi, si è schiantata contro una Fiat Alfa Romeo, che viaggiava nella direzione opposta, anche in questo caso con marito e moglie a bordo. Nell’impatto, ad avere la peggio, è stata la donna a bordo della Punto che è stata ricoverata al Goretti per un trauma cranico; il marito è stato invece visitato e poi dimesso. I coniugi, a bordo dell’Alfa Romeo, di Cisterna, sono invece fuggiti subito dopo il sinistro, senza prestare soccorso. Sono attualmente irreperibili ma i militari del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, coordinati dal capitano Vincenzo Ruiu, sono sulle loro tracce, anche grazie alle testimonianze rese dagli altri automobilisti. Il tratto della provinciale è rimasto chiuso al traffico. Sul posto anche una volante del Commissariato di polizia di Cisterna per coadiuvare i rilievi dei carabinieri.





Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA