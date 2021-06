Sabato 26 Giugno 2021, 14:30

Un ragazzo di 24 anni è finito in ospedale in codice rosso, la notte scorsa intorno alle 2:30, dopo un incidente stradale a Latina, in zona Piccarello. A quanto sembra, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto e schiantandosi contro un pino.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito dall'abitacolo per affidarlo alle cure del 118. In ambulanza il 24enne è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del Goretti.