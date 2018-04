Incidente, motociclista cade in un pozzo scoperto al lato della strada: è grave

Un motociclista è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente che si è verificato a Campodimele, nel sud pontino, in località Taverna. L'uomo è finito nel pozzo sottostante a un tombino - che era scoperto - al lato della strada.



Secondo una prima ricostruzione la moto è "volata" e lui è precipitato per tre-quattro metri. Fondamentale il soccorso prestato dal personale dell'Ares 118 intervenuto con l'ambulanza, con uno degli operatori che si è calato nel pozzo, e poi con l'elicottero che ha trasferito il motociclista all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Ancora incerte le cause dell'incidente.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38



