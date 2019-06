Incidente e l'auto si ribalta, Renato muore a 25 anni sotto gli occhi della fidanzata. Lei è grave

Renato Mazzetti, di 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Formia-Cassino, nel territorio del Comune di Spigno Saturnia. Secondo i primi accertamenti l'auto sulla quale viaggiava - una Fiat Punto - si è capovolta, per cause che dovranno ricostruire i carabinieri. Per il giovane - Renato Mazzetti, di Formia, in provincia di Latina - non c'è stato nulla da fare. E' rimasta ferita la fidanzata che era con lui, Annamaria Saltarelli, ed è stata trasportata in ospedale a Formia dai sanitari dell'Ares 118: le sue condizioni sono gravi. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

Cordoglio in città, dove il ragazzo era molto conosciuto. Il sindaco di Formia, Paola Villa, in un post su Facebook: «Formia si ferma. Renato ti vogliamo bene. L'intera città abbraccia la tua famiglia, che la terra ti accolga come tu hai fatto con tutti noi».

