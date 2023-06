Si schianta con l'auto contro un muro e muore, l'incidente sulla Nettunense

L'auto è finita contro il muro che divide la strada dalla stazione ferroviaria. Un colpo sordo, poi il silenzio. Nell'abitacolo un uomo che non si muove più, è morto sul colpo. Lo schianto terribile questa sera, pochi minuti prima delle dieci, ad Aprilia, sulla Nettunense.

L'auto è una Citroen C4, a bordo c'era solo il conducente, non è escluso che abbia accusato un malore, di fatto l'auto ha finito la sua corsa contro il muro che divide la strada dalla stazione ferroviaria di Campo di Carne. I sanitari del 118, aiutati da due automobilisti che hanno assistito all'incidente, hanno tentato di rianimare l'uomo ma per lui non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri di Campoverde per gestire il traffico, ancora intenso per il rientro dal mare, e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dall'incidente.