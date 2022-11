Incidente a Terracina, morto un uomo di 79 anni. Pontina chiusa

La Pontina è stata chiusa in entrambe le direzioni, all'altezza di Terracina, per un incidente stradale. Lo scontro ha provocato la morte di un uomo di 79 anni, che viaggiava a bordo di una Fiesta.

L'uomo usciva da un'area di servizio compresa tra Via Stella Polare e Via Virgilio e si stava reimmettendo sulla statale, ma non avrebbe dato la precedenza. Così si è verificato il violento impatto contro un'altra auto. A bordo della Honda Crv c'era un uomo di 55 anni.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.