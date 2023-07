Incidente mortale nella notte sulla Migliara 53: perde la vita un centauro di Sabaudia

Ennesimo incidente mortale sulle strade pontine. Questa notte, intorno alle 23.30, in territorio di Pontinia, ha perso la vita un uomo di 49 anni, Adriano Maggi, di Sabaudia che stava rientrando a casa. Il centauro viaggiava in sella alla sua moto lungo la Migliara 53 in direzione Sabaudia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo della sua due ruote, rovinando a terra e finendo contro il guard-rail. L'impatto è stato terribile, l'uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi, intervenuti con i sanitari del 118 e un camion dei Vigili del Fuoco. AI militari dell'Arma il compito di effettuare i rilievi.