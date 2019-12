Incidente mortale nel tardo pomeriggio al Lido di Latina. Un uomo di Aprilia è stato travolto e ucciso in via Massaro da una Ford Fiesta. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la vittima ha 40 anni. Il conducente è un uomo di Latina di 34 anni.

Ultimo aggiornamento: 20:09

