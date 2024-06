Incidente mortale a Fondi: perde la vita un 48enne, il figlio 17enne ricoverato a Roma

Un dramma della strada, nella notte di Fondi: un uomo è morto, mentre il figlio minorenne è stato elitrasportato a Roma e ricoverato al policlinico Gemelli. A perdere la vita Salvatore Pannozzo, 48enne del posto che viaggiava insieme al figlio Gabriele, 17 anni, in sella a un maxi-scooter Yamaha T-Max 500.

Mancavano pochi minuti all’una di sabato, stavano tornando a casa percorrendo via Arnale Rosso, in pieno centro urbano, quando il mezzo - che procedeva in direzione della frazione Querce - è improvvisamente finito fuori controllo. Secondo le prime ricostruzioni, qualche metro dopo lo stadio ci sarebbe stata una manovra in extremis nel tentativo di evitare una Fiat Panda Van dell’Italgas, intenta ad uscire da una traversa e rimasta praticamente intatta. Ne è derivata una violentissima carambola che ha visto il 48enne sbalzato dalla sella insieme al ragazzo.

Indossavano entrambi il casco, ma per il padre l’impatto si è rivelato fatale, è deceduto praticamente sul colpo.

Il figlio è stato preso in carico dai soccorritori del 118 e quindi trasportato a sirene spiegate verso l’elisuperficie attivata sul campo sportivo di Madonna degli Angeli, illuminata a giorno dal personale della Croce rossa italiana. A seguire, il trasferimento in codice rosso alla volta della Capitale: fortunatamente, il 17enne non è in pericolo di vita.

I rilievi per l’esatta ricostruzione dell’accaduto sono stati effettuati dagli agenti del Commissariato locale, coordinati dal vicequestore Raffaele Iasi e supportati da una pattuglia della polizia stradale proveniente da Aprilia. La salma del 48enne si trova nella camera mortuaria del cimitero, a disposizione dell’autorità giudiziaria.