Aprilia, due morti a La Cogna: un uomo e una donna travolti e uccisi da un'auto

Due persone sono state travolte e uccise da un'auto poco dopo le 19 ad Aprilia, in località La Cogna, al confine con Ardea. Si tratta di un uomo e una donna, non si esclude siano moglie e marito.



I due camminavano lungo la strada quando la vettura - per cause in corso di accertamento - li ha investiti, immediato l'allarme ai soccorsi. Sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze, i carabinieri di Aprilia e gli uomini del nucleo operativo Airone della protezione civile di Ardea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA