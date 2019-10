Incidente a Monte San Biagio, 65enne si schianta contro un albero: è grave

Ultimo aggiornamento: 16:19

Bruttissimo incidente poco prima delle 13 in via Montorso, nella frazione di Valle Marina, a Monte San Biagio Un uomo di 65 anni era alla guida del suo Fiat Doblò quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un grosso albero.Le condizioni del ferito sono apparse sin da subito molto critiche tant'è che è stato immediatamente allertato Pegaso, l'elicottero del 118 Nel frattempo i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dalle lamiere mentre un'ambulanza è intervenuta sul luogo dell'incidente in attesa del mezzo aereo, atterrato poco dopo nel campo da calcio della città.Il 65enne, titolare di un allevamento della zona, si trova ora ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in prognosi riservata e in condizioni critiche.Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che l'uomo abbia accusato un malore mentre era alla guida.