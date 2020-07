Incidente sulla Litoranea, scooter contro un trattore: due feriti, c'è anche un bambino

Due persone sono rimaste ferite - tra cui un bambino di 12 anni - a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Litoranea, in località Sacramento, nei pressi di Sabaudia.

Sono intervenuti i sanitari dell'Ares 118 e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. La strada è stata chiusa al traffico che viene deviato sulle vie vicine. Secondo una prima ricostruzione i feriti, padre e figlio, erano in sella a uno scooter che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un trattore carico di angurie. Dinamica al vaglio dei militari.

