Scooter coinvolto in incidente, una persona elitrasportata in ospedale. E' accaduto questa mattina intorno alle 11 su via Civitona incrocio con via Kennedy, a Cisterna, in località Le Castella. Immediato l'intervento dei sanitari arrivati con un'auto medica che hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale. Gli agenti di Polizia Locale diretti dal comandante Raoul De Michelis hanno chiuso il tratto di strada.