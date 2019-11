Incidente sul lavoro nella zona industriale di Sermoneta: operaio ustionato

Incidente sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Sermoneta Scalo. Un operaio è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto in un'azienda che opera nel settore del gas. Una fuoriuscita di gas ha provocato una fiammata e il lavoratore è rimasto ustionato. L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina in condizioni serie e poco dopo è stato disposto il suo trasferimento in eliambulanza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA