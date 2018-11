Incidente sul lavoro a Latina, operaio precipita da una scala: grave al San Camillo

Un incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Latina in un'azienda che si trova lungo la Pontina, la Nuova Meccanica Latina. Un operaio di 56 anni è precipitato da una scala. Nella caduta l'uomo ha battuto la testa. A dare l'allarme sono stati altri colleghi di lavoro che si trovavano in quel momento con lui. Sul posto è atterrata un'eliambulanza che ha trasportato l'operaio all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche la polizia, che ha avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA