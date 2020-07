Incidente sul lavoro in una vetreria a Cisterna, grave un operaio

Grave incidente sul lavoro in una vetreria di Cisterna. Un operaio di 50 anni è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. A dare l'allarme sono stati i colleghi e poco dopo sono intervenuti i sanitari dell'Ares 118. Data la gravità della situazione si è deciso di far intervenire l'elicottero.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato travolto da alcune lastre di vetro che si trovavano in una zona di stoccaggio. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine e del personale del servizio igiene pubblica della Asl.

