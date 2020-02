Incidente sul lavoro al Salto di Fondi: interviene l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutto incidente sul lavoro poco dopo le 12.30 di oggi a Fondi Per causa da accertare un uomo sarebbe precipitato da un'altezza di tre metri riportando ferite e gravi traumi.Per soccorrere il lavoratore, caduto accidentalmente, necessario anche l'intervento di Pegaso, l'elicottero del 118 , oltre ad un'ambulanza e a un'auto medica.La dinamica dell'incidente, avvenuto in via Nogarotto, al, nei pressi della farmacia della frazione, è al vaglio degli uomini dello Spesal di Latina, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl.