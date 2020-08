Agrilatina: «Incidente in azienda, ecco com'è andata. Il lavoratore sta bene»

Arrivano i chiarimenti dell'azienda Agrilatina sull'incidente sul lavoro che sabato ha coinvolto un bracciante indiano di 32 anni a Latina. La polizia aveva confermato che l'uomo era caduto da diversi metri di altezza ma sul luogo in cui è stato ritrovato e soccorso (tra i filari di un vigneto) non c'erano strutture abbastanza alte.

Vedi anche > Incidente sul lavoro in un'azienda agricola, grave l'operaio ferito

Si era quindi ipotizzato dalle stesse forze dell'ordine che il lavoratore, dipendente dell'azienda, fosse stato spostato in un altro punto. Testi smentita dall'azienda.«Il nostro dipendente Amarjeet, in seguito ad una caduta mentre era al lavoro spiega Agrilatina in una nota è stato immediatamente soccorso. Lavorava dalle 7 come tutti i dipendenti di Agrilatina italiani e stranieri, a un'altezza inferiore ai 4 metri, sulla gronda di una serra. Ha perso l'equilibrio cadendo a terra. Immediatamente è stato assistito dai colleghi presenti sul luogo, che lo hanno accompagnato su un terreno di nostra pertinenza che consentisse l'atterraggio dell'elicottero del 118, da noi chiamato, per agevolarne il soccorso. Fortunatamente dai riscontri medici la situazione è apparsa immediatamente meno grave del previsto, tanto che il ragazzo è stato dimesso ed è tornato a casa. L'azienda ha convocato prontamente tutti i propri dipendenti per spiegare i fatti accaduti al loro collega. Chi ci conosce sa che Agrilatina opera convintamente per il rispetto della salute della terra e di tutti i suoi abitanti, a partire da quella dei nostri collaboratori e dipendenti, ai quali abbiamo sempre voluto garantire condizioni di lavoro adeguate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA