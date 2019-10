Incidente a Latina, un uomo investito in bicicletta in viale Nervi: grave in ospedale

Un uomo di 62 anni è stato investito questa mattina a Latina. L'incidente è avvenuto in viale Nervi. Mentre si trovava in sella alla sua bicicletta l'uomo è stato travolto da un'auto, che si è poi fermata per prestare soccorso e chiamare un'ambulanza. Il personale del 118 ha trasferito il ferito all'ospedale Goretti, dove si trova in prognosi riservata. La dinamica del sinistro in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA