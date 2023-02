Lunedì 6 Febbraio 2023, 11:58

Momenti di grande paura ieri pomeriggio in via Aspromonte, a Latina, dove uno straniero ubriaco al volante ha colpito una macchina con a bordo una famiglia con due figlie piccole. L'uomo, sotto effetto dell'alcol, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con la vettura che proveniva nell'altro senso.

Sul posto due ambulanze del 118, intervenute per trasportare la madre e le due figlie presso l'ospedale Goretti, oltre ad un camion dei Vigili del Fuoco e ad una pattuglia della Polizia Locale, la quale ha chiuso al traffico la strada al fine di effettuare tutti i rilievi del caso. Erano da poco passate le 18 quando lo straniero, di origine moldava, viaggiava sulla strada situata di fronte il carcere di via Aspromonte a bordo di una Golf, non riuscendo a mantenere un'andatura lineare e anzi, continuando a zigzagare al centro della carreggiata, colpendo così la Bmw guidata da un padre di famiglia con a bordo la moglie e le due figlie di 4 mesi e 6 anni.

Per entrambe, al pari della genitrice, si è reso necessario il trasporto in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. L'uomo alla guida dell'auto tedesca, invece, è rimasto sul luogo del sinistro, dove gli agenti della Locale sono prontamente intervenuti con i Vigili del Fuoco per chiudere al transito la strada e ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto in una zona già palcoscenico negli ultimi mesi di numerosi incidenti.

Un tamponamento violento e due anziani feriti finiti in ospedale è il bilancio invece di un brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri all'incrocio tra via Pontina Vecchia e via di Torre Bruna, zona Casalazzara, al confine del territorio comunale di Aprilia. Coinvolte nel sinistro due auto, una Mercedes Classe, condotta da una ragazza, e una Opel Astra su cui viaggiavano una coppia di anziani. Entrambe le auto procedevano nella stessa direzione quando all'incrocio si è verificato il violento impatto. Ad avere la peggio sono stati i due anziani sulla Opel Astra rimasti feriti. Poco dopo, avvisati dagli altri automobilisti che in quel momento transitavano nel tratto stradale, sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto.

Poi i due anziani sono stati trasferiti al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia per maggiori accertamenti. Presente anche una pattuglia della polizia locale di Aprilia cha ha effettuato i rilievi di rito e ha gestito la viabilità. I due mezzi rimasti coinvolti nel sinistro sono stati poi rimossi dal soccorso stradale Ippoliti di Aprilia. Pesanti i disagi al traffico per circa un'ora a causa di code e rallentamenti su via Pontina Vecchia.