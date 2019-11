Incidente a Latina Scalo: giovane investito sulle strisce pedonali

Un ragazzino è stato investito questa sera intorno alle 19.45 a Latina Scalo, in via della Stazione mentre attraversava le strisce pedonali nei pressi dell'incrocio principale con via del Murillo. L'automobilista si é immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118. I sanitari hanno trasportato il giovane al Goretti di Latina in codice rossi. Le sue condizioni comunque non sono gravi. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA