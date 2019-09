Latina, pedone travolto sull'Appia a Tor Tre Ponti, l'uomo è in gravi condizioni

Un pedone è stato investito queta mattina lungo l'Appia all'altezza di Tor Tre Ponti. Il 56enne è ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Goretti. L'uomo è stato investito da un furgone che viaggiava in direzione sud, verso Terracina. L'impatto è stato violentissimo, il pedone è finito contro un mezzo parcheggiato sul lato della strada. Sono intervenute due ambulanze del 118, l'uomo è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Latina in codice rosso. E' stato trasferito al Pronto soccorso anche il conducente del furgone che ha accusato un malore. Per la ricostruzione e i rilievi è intervenuta la Polstrada di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA