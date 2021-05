Incidente tra moto e minicar, morta una ragazza di 25 anni

E' morta a 25 anni nel terribile schianto in moto contro una minicar. Giulia Crispino stava rientrato a casa insieme a un ragazzo di 27 anni, dopo una serata trascorsa insieme. La coppia che viaggiava a bordo di una moto Yamaha, mercoledì sera intorno alle 22:30, su Viale Le Corbusier è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale. La ragazza che viaggiava come passeggera è sbalzata dalla moto dopo aver incrociato una minicar che usciva da un parcheggio: purtroppo troppo gravi le ferite riportate, la giovane è deceduta poco dopo in ospedale.

Il ragazzo che era con lei e che era alla guida della moto, un ventisettenne di Latina, è rimasto ferito: ha riportato traumi in varie parti del corpo e si trova ricoverato in osservazione al Goretti, ma non è in pericolo di vita. Illeso il giovane che era alla guida della minicar, un sedicenne di Latina che è rimasto fortemente scioccato dall’accaduto.

Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tutto è avvenuto in pochi secondi: i mezzi si sarebbero appena sfiorati, forse nemmeno toccati, e la moto è volata per alcuni metri sull’asfalto. Uno schianto fatale per la ragazza 25enne di Cisterna di Latina.

