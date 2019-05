Incidente frontale tra due auto a Latina: morte madre e figlia, un ferito grave

Drammatico incidente stradale nei pressi della Monti Lepini, tra Pisterzo e Amaseno, nel territorio del comune di Prossedi. Nell'impatto sono morte madre e figlia, mentre una terza persona gravemente ferita è stata trasferita in eliambulanza all'Umberto I di Roma. Nell'incidente ci sono stati altri due feriti, fortunatamente in modo lieve.

Lo scontro frontale tra due auto - un'Audi e una Nissan - ha praticamente distrutto uno dei mezzi, mentre un altro si è capovolto ed è volato fuori strada, vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118 per le vittime. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione insieme a madre e figlia c'erano altre due persone in auto, mentre sull'altro veicolo solo il conducente. La circolazione è interrotta per consentire i rilievi dell'incidente.

