Lunedì 13 Settembre 2021, 11:51

Incidente questa mattina a Latina in via San Carlo da Sezze all'incrocio con via Tagliamento tra un'auto e un monopattino. La persona investita si è ferita a un piede ed è ricorsa alle cure dei medici dell'Icot. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.