Incidente stradale sulla Migliara 41 all'incrocio con strada Pantano d'Inferno. Una Fiat Punto bianca si è scontrata con due moto, deceduto uno dei conducenti delle due ruote, ferite le altre due perosne coinvolte.

L'incidente è avvenuto nel poemriggio per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Latina che è intervenuta per i rilievi. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale al Goretti con il supporto dell'eliambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco.