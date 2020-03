Un uomo di 72 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina dopo essere caduto da un’impalcatura all’interno della sua abitazione, nel capoluogo. Secondo i primi accertamenti stava svolgendo dei lavori domestici di tinteggiatura, approfittando probabilmente della “quarantena” imposta per il Coronavirus. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto.



A soccorrerlo i sanitari dell'Ares 118. La prognosi per l'uomo è riservata.