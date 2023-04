Incidente all'incrocio di via Ferrucci, donna in ospedale

Venerdì 14 Aprile 2023, 23:10







Nuovo incidente all'incrocio di via Ferrucci a Latina, già teatro di scontri pericolosi. Stasera intorno alle 22.30 una Opel Corsa che procedeva lungo via Bixio si è scontrata con una Freelander che proveniva da via Ferrucci. L'impatto è stato violento, la Opel e stata sbalzata sil marciapiede ed ha abbattuto un segnale stradale che ha colpito una vettura in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La donna alla guida della Opel è stata mesoccorsa e trasferita al Goretti.