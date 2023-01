Scontro tra auto e moto, grave incidente in via del Lido a Latina

Gravissimo incidente nel pomeriggio in via del del Lido a Latina, coinvolte un'auto e una moto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire di soccorrere i feriti, il traffico è stato deviato verso via Nascosa per chi arrivava dal mare e verso il quartiere Q5 per il traffico proveniente dalla città. Lo scontro si è verificato infatti all'altezza del ponte della Pontina.

Sono intervenute ambulanze ed eliambulanza, oltre alla Polizia locale, vigili del fuoco e agenti della polizia di Stato.