Quattro giovani feriti nell'auto finita fuoristrada nella notte a Latina

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte in via Piave, alle porte di Latina, all'altezza della rotatoria del consorzio agrario in direzione Nettuno. L'auto sulla quale viaggiavano si è capovolta per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Hanno 25 anni e abitano a Nettuno e Anzio,



Uno dei passeggeri è in codice rosso presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove sono stati portati dal 118. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Aprilia diretta dal comandante Massimiliano Corradini. Ultimo aggiornamento: 12:40