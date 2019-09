Incidente con la bicicletta in centro storico a Cori, grave un bambino

Un drammatico incidente è avvenuto verso le 19.30 di questa sera, giovedì 12 settembre, nel centro storico di Cori valle. Un bambino egiziano di circa sette anni in sella a una bicicletta ha sbattuto con violenza contro un muro. La strada è in forte pendenza e a quanto pare la bicicletta, che era di un altro bimbo, era senza freni o comunque con un sistema frenante che non ha funzionato. Si è dovuto attendere che l’ambulanza avesse il tempo di arrivare dai centri vicini (quella del PPI di Cori era già fuori) e, anzi, ne sono poi arrivate due. Sul posto anche i carabinieri di Cori. Viste le gravi condizioni del piccolo, i sanitari del 118 hanno deciso il trasporto in eliambulanza. Da Latina Scalo il bambino è stato portato al Bambino Gesù di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA